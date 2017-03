Mato Grosso do Sul Soja rende até 100 sacas por hectare

em “grilhões” de produtividade Em algumas propriedades, colheita supera a média, que é de 54 sacas do grão por hectare

A colheita da safra de verão ainda nem terminou em Mato Grosso do Sul, mas os produtores de soja já comemoram boas notícias vindas do campo. A produtividade em pequenas áreas de diversas fazendas tem ultrapassado a marca de 80 sacas por hectare, chegando até a 100 sc/ha em alguns locais. O resultado é quase o dobro da média estadual, que deve ficar em 54 sc/ha, segundo a Associação dos Produtores de Soja (Aprosoja/MS) – a estimativa inicial era de 51 sc/ha, mas foi elevada no boletim de sexta-feira como reflexo dos bons resultados registrados.

“O acompanhamento da produtividade é uma das etapas do levantamento que fazemos no campo. Nesta safra, temos ouvido mais relatos de altas produtividades como não víamos em safras anteriores”, diz o analista de grãos da Associação, Leonardo Carlotto.

Os altos índices de rendimento em algumas áreas podem elevar ainda mais a média da produtividade estadual até o fim da colheita, mas, se mantida, a marca de 54 sc/ha já é histórica para o Estado.

Reportagem completa está na edição de hoje do Correio do Estado.