decidido em reunião Shopping na região das Moreninhas

tem novo prazo para instalação Projeto tem previsto cinema, supermercado e tudo ficaria pronto em 3,5 anos

Reunião entre empresários e o prefeito Marcos Trad (PSD), hoje, resultou em tratativas para liberação de autorizações legais e estudo de incentivos como forma de garantir a instalação de shopping em área de 3,4 mil metros quadrados no bairro Moreninhas 2.

O projeto vem sendo tratado desde 2012, mas por conta de falta de obras de acesso solicitadas e processos de autorizações para a construção emperrados nada saiu do papel. Ao mesmo tempo, a Prefeitura de Campo Grande passou por instabilidade política, com trocas no Executivo, e essa descontinuidade também prejudicou as negociações.

A obra do Plaza Moreninhas deve envolver investimentos de R$ 100 milhões. A estrutura que se quer montar conta com espaço para 124 lojas e 770 vagas de estacionamento. A proposta é que o shopping tenha um cinema, duas lojas âncoras, 18 espaços para praça de alimentação e um supermercado.

O terreno já adquirido para o empreendimento fica entre as Avenidas Fraiburgo e Alto da Serra, onde chegou a ocorrer invasão de famílias ano passado.

“Já desenvolvemos o projeto de marketing e arquitetura do shopping. Estamos na fase burocrática, buscando as licenças e documentação necessárias para lançar oficialmente o empreendimento”, disse Patrick Gontier, um dos responsáveis pelo projeto e integrante do grupo paulista Ícone Costa Hirota.

Prefeito Marcos Trad, vereador Chiquinho Teles e empresários ligados à construção do shopping nas Moreninhas. Foto: Divulgação/PMCG

Ele participou da reunião com Marcos Trad. Também estavam presentes o empresário José Luis Hirota; o dono do terreno, Anagildes Caetano; além dos secretários de Governo, Antônio Lacerda; de Finanças, Pedro Pedrossian Neto; Benenice Jacob, da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento (Planurb); a coordenadora especial da Unidade de Projetos, Catiana Sabadin; e o líder do governo na Câmara, Chiquinho Teles (PSD).

O vereador mencionou que no encontro, a prefeitura sinalizou que apoia a proposta, vai tratar com prioridade a análise de licenças e fazer o estudo de possíveis incentivos. "Não saiu antes isso porque faltava vontade política. O prefeito mostrou-se empreendedor, ouviu o projeto dos empresários e vai trabalhar para esse sonho se tornar realidade", afirmou Teles.

NOVOS PRAZOS

Os representantes do grupo Ícone Costa Hirota divulgaram no encontro que em 60 dias vão ser retomados os processos de construção do empreendimento.

O lançamento oficial será no segundo semestre e a partir desse evento, entra a execução de quatro etapas até a inauguração, prevista para acontecer depois de passados 42 meses (três anos e meio).

Uma das obras não ligadas ao grupo também estaria acordada. O governo do Estado estaria com estudo para reestruturar a Rua Ayrton Senna, que serviria para opção de acesso ao shopping. A informação foi do empresário Anagildes Caetano, dono do terreno. Não foi possível confirmar com o governo estadual o compromisso.