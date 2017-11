Mudanças no governo André Nogueira assume comando da Agraer Nogueira assume no lugar de Enelvo Felini, que deixa o cargo para tomar posse como deputado estadual

André Nogueira, 48 anos, será o novo diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer). O anúncio foi feito pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB), durante cerimônia de entrega de resfriadores de leite, na sede da agência.

Servidor de carreira com 24 anos de Agraer, Nogueira assume no lugar de Enelvo Felini, que deixa o cargo para assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS), no lugar de Flávio Kayat (PSDB), nomeado para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas Estadual (TCE).

De acordo com o governador, a equipe é a mesma, mas com novos desafios. "Troca-se um nome pelo outro, mas o espírito, os contratos de gestão e o planejamento não se muda. É um trabalho sequencial", destacou Azambuja.

Entre os desafios citados por Azambuja, está o evitar o êxodo do trabalhador do campo para a cidade. "Temos que melhorar a renda das famílias para evitar que este trabalhador deixe o campo", destacou.

O engenheiro agrimensor explicou que sabia que era um dos nomes em fase se análise, mas a confirmação ocorreu somente nesta segunda-feira. O objetivo dele é manter o trabalho que já vinha sendo desenvolvido por Felini . "Vamos dar continuidade aos contratos e programas em andamento e, na medida do possível, ver o que é possível melhorar", disse Nogueira, que estava à frente do setor de regularização fundiária e cartografia da Agraer.

Felini toma posse como deputado estadual nesta quinta-feira (16).