Selvíria é o terceiro município com o maior PIB per capita do Brasil

Selvíria é o município com terceiro maior Produto Interno Bruto (PIB) per capita do Brasil, segundo dados divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Dados são referentes ao ano de 2014.

Localizado no leste de Mato Grosso do Sul, IBGE afirma que no ano base economia do município era baseada na produção de eucalipto para indústrias de celulose, além de ter hidrelétrica.

Com PIB per capita, que é o produto interno bruto divido pela quantidade de habitantes, de R$ 282,4 mil, município fica atrás apenas de Presidente Kennedy (ES) e Ilha Solteira (SP).

Além de Selvíria, Paraíso das Águas também figura no ranking dos 100 maiores PIBs per capita, ocupando a centésima posição, com PIB de R$ 68.272,67 por habitante. Municípios são os únicos representantes do Estado na lista.

Entre as capitais, Campo Grande é 13ª com maior PIB por habitante, de R$ 28.349,62. Já entre as cidades do Estado, valor é o 29º maior e o 886º entre todos os municípios do Brasil.

Com relação ao PIB total, Campo Grande ganhou uma posição entre as capitais, saindo da 15ª colocação, que ocupava desde 2010, para 14ª em 2014, ultrapassando Vitória (ES).

Conforme o IBGE, PIB da Capital é de R$ 23.9 bilhões, sendo o 30º maior do Brasil e o primeiro de Mato Grosso do Sul.

NO ranking dos municípios com os 30 maiores PIBs da região Centro-Oeste, Campo Grande aparece em terceiro lugar, Três Lagoas em 9º (R$ 7,2 bilhões), Dourados em 10º (R$ 6,9 bilhões), Corumbá em 18º (R$ 3,1 bilhão) e Ponta Porã ocupa o 24º lugar (R$ 2,1 bilhão).