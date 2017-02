EFEITO TRUMP Restrições dos EUA fazem com que

México negocie produtos com Brasil Ministro da Agricultura divulgou que dia 20 haverá rodada de negociação

O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, informou que representantes do México devem desembarcar no Brasil no 20 de fevereiro para negociar a importação de soja e carnes bovina e suína. O encontro está programado para acontecer com agricultores e criadores de gado.

Maggi revelou a negociação durante evento que participou em São Paulo na segunda-feira (6). Ele apontou que as medidas recentes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fizeram que o México procurasse novo parceiro comercial.

"O Brasil está de volta ao jogo. Com a movimentação política que o presidente Trump está fazendo, algumas coisas serão alteradas. Já estamos (Brasil) tendo oportunidades, abrindo negociações com vários países que não queriam ou não podiam conversar com o Brasil”, disse o ministro ao site Página Única, de Mato Grosso, e à agência Bloomerg.

O próprio chefe do ministério é produtor de soja e a família dele é dona do Grupo Amaggi, que tem alta produção no país.

O Brasil é o maior exportador mundial de soja, café, açúcar e suco de laranja. Também tem domínio na exportação de carnes bovina e de frango. No setor de carne bovina, Mato Grosso do Sul tem participação na balança comercial. Há também produção de soja no Estado.

Um dos principais compradores é a China, com 38,6 milhões de toneladas exportadas de oleaginosas. Ao mesmo tempo, para o México foram 129 mil toneladas.

O país vizinho dos Estados Unidos é o terceiro maior importador mundial de soja e o segundo maior de milho, enquanto ocupa a terceira posição no produto carne suína. Praticamente todo esse volume é adquirido nos EUA.

“É bom negociar com a China, mas é perigoso focar apenas em um país. O Brasil precisa expandir o comércio com outros países", disse Maggi a Bloomberg.

Leia mais sobre agronegócio no suplemento Correio Rural, do jornal Correio do Estado.