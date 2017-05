Refis Industrial Representantes da indústria defendem Refis para o setor Os termos deverão ser detalhados em conversas com a equipe econômica do governo

Um grupo de representantes das indústrias do Sul do País esteve reunido com o presidente Michel Temer para apresentar ao governo uma proposta de Refis para o setor, segundo informação do presidente do Conselho do Sesi, João Henrique de Almeida Sousa.

Segundo Almeida Sousa, os empresários ressaltaram que o governo já fez um programa de renegociação de dívidas para bancos e lembraram a MP assinada hoje por Temer que parcela dívidas previdenciárias dos municípios.

“O presidente acatou essa solicitação e naturalmente vai conversar com a área econômica, mas se mostrou muito receptivo à ideia”, disse, acrescentando que os termos desse possível Refis ainda teriam que ser detalhados em conversas com a equipe econômica do governo.

Além do grupo de empresários industriais do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a reunião contou ainda com a participação do presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade.