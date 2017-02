IBGE Renda per capita de Mato Grosso do Sul ficou em R$ 1.226 A renda do sul-mato-grossense é a segunda maior do Centro-Oeste

Mato Grosso do Sul teve a sétima maior renda domiciliar per capita nominal mensal do país, de R$ 1.283,00, no ano passado. A renda ficou acima da média nacional, de R$ 1.226,00. Os dados foram divulgados ontem pelo IBGE, que realiza o cálculo com base nas informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua). As informações são enviadas ao Tribunal de Contas da União (TCU) por determinação da Lei Complementar 143/2013, que estabelece os novos critérios de rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE).

Os rendimentos domiciliares são obtidos pela soma dos rendimentos do trabalho e de outras fontes recebidos por cada morador no mês de referência da pesquisa. A renda domiciliar per capita é a divisão dos rendimentos domiciliares pelo total dos moradores.

A renda do sul-mato-grossense é a segunda maior do Centro-Oeste, ficando atrás apenas do Distrito Federal, que tem o maior rendimento do país, de R$ 2.351,00. O valor mais baixo é do Maranhão, R$ 575,00, seguido por Alagoas, R$ 662,00.