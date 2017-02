2017 Renda agropecuária em Mato Grosso do Sul deve atingir R$ 29,1 bilhões Alta prevista no Valor Bruto da Produção é de 3,6% em relação ao ano passado

O Valor Bruto da Produção (VBP) da agropecuária sul-mato-grossense deverá crescer 3,6% neste ano e chegar a R$ 29,1 bilhões. A estimativa, referente a janeiro, foi divulgada pela Secretaria de Política Agrícola (SPA) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Aumentos em faturamento com milho, algodão e cana-de-açúcar devem puxar os ganhos no Estado. Por outro lado, a pecuária e a soja terão menor rendimento, segundo o estudo.

A renda estimada nas lavouras é de R$ 18,8 bilhões com avanço de 8,3% no montante em relação ao ano passado quando totalizou R$ 17,3 bilhões. O maior crescimento no setor será no algodão que tem previsão de VBP de R$ 474,5 milhões , índice 15,7% superior a de 2016. A cana-de-açúcar também promete bons resultados, somando R$ 3,9 bilhões neste ano, diante de R$ 3,8 bilhões obtidos no ano passado, alta de 3,1%.

Já a soja terá perdas de 3% nos lucros, passando de R$ 8,9 bilhões de VBP para R$ 8,6 bilhões estimados em 2017.

(*) A reportagem completa está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.