R$ 29,4 milhões e termina dia 30 Expectativa de prefeitura é que procura aumenta com 13º salário

A pouco menos de uma semana do término, o programa de refinanciamento de dívidas (Refis) da Prefeitura de Campo Grande rendeu aos cofres públicos municipais R$ 29,416 milhões. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin), o montante soma as duas etapas do programa.

Somente na primeira fase, realizada em outubro e que ofertou descontos de até 95% em juros e correção para quem quitasse seus débitos à vista, foram arrecadados R$ 27,102 milhões, com a renegociação de dívidas de 25,2 mil contribuintes que procuraram a Central de Atendimento ao Cidadão.

Deste total, pouco mais de R$ 10 milhões foram arrecadados no último dia do desconto – mais de 2,9 mil pessoas foram atendidas no último dia de outubro.

Já na segunda fase, explicou o secretário da pasta, Pedro Pedrossian Neto, o volume de recursos arrecadados foi de R$ 2,314 milhões, até o começo desta semana.

O montante corresponde a um aumento de 80% em comparação à primeira quinzena da segunda etapa – de 1º a 14, a prefeitura havia arrecadado R$ 1,283 milhão.

“A arrecadação não será igual à primeira fase, até mesmo porque muitas pessoas que queriam renegociar já procuraram a central, mas a movimentação está dentro do esperado e a tendência é de que cresça na véspera do encerramento”, completou.

De acordo com o secretário, nesta semana, a média de atendimentos saltou para 800 pessoas ao dia, segundo levantamento da Central. Nas primeiras semanas, a média era de 400 a 500 atendimentos/dia. “E vai crescer mais. Agora entra a primeira etapa do 13º salário, que muitas pessoas estavam aguardando para regularizar a sua situação”.

