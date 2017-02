DECLARAÇÃO Receita vai pedir e-mail e telefone de contribuinte no Imposto de Renda 2017

A Secretaria da Receita Federal informou nesta quarta-feira (22) que passará a pedir, no programa gerador da declaração do Imposto de Renda de 2017, que os contribuintes informem seu e-mail e telefone. Entretanto, o contribuinte não será obrigado a fornecer essas informações.

"São informações apenas para ampliar o Cadastro de Pessoas Físicas", disse o auditora-fiscal da Receita Andréa Legal. "A Receita não vai ligar e nem passar e-mail para ninguém", completou ela.

De acordo com Andréa, a Receita pedirá autorização do contribuinte se decidir utilizar as informações.

A temporada de entrega do IR 2017 começa em 2 de março e se estende até 28 de abril. A expectativa do Fisco é de receber 28,3 milhões de declarações dentro deste prazo.

Fim do programa de transmissão

Outra novidade da declaração do IR de 2017, de acordo com a Receita Federal, é que não será mais necessário baixar o programa "Receitanet", que servia para fazer a transmissão da declaração.

Neste ano, o Receitanet foi incorporado ao programa gerador do Imposto de Renda. O programa pode ser baixado a partir das 9h desta quinta-feira (23). Portanto, ao invés de dois programas o contribuinte vai baixar apenas um, para preencher e enviar a declaração.

Uma das novas funcionalidades do programa gerador de 2017 é que será possível atualizá-lo sem a necessidade de um novo "download" na página da Receita Federal na internet.

A atualização poderá ser feita automaticamente ao abrir o programa gerador do IR ou, pelo declarante, indo ao Menu do programa, depois em Ferramentas e, em seguida, clicando em Verificar Atualizações.

Joaquim Adir, supervisor nacional do Imposto de Renda, fala sobre novidades no programa do Imposto de Renda 2017

Corretor de imóveis

De acordo com a Receita Federal, os corretores de imóveis, a exemplo do que já acontece com médicos e advogados, também deverão começar a informar o CPF de seus clientes. Isso, porém, deverá acontecer somente no carnê leão em 2017 - que servirá de base para a declaração do Imposto de Renda de 2018. Na declaração do IR do próximo ano, bastará ele importar essas informações na hora do preenchimento.

Quem deve declarar?

De acordo com a Receita Federal, deverá declarar, neste ano, o contribuinte que recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2016. O valor subiu 1,54% em relação ao ano passado, quando somou R$ 28.123,91 (relativos ao ano-base 2015), embora a tabela do Imposto de Renda não tenha sido corrigida em 2016.

Quem optar pelo desconto simplificado, abre mão de todas as deduções admitidas na legislação tributária em troca de uma dedução de 20% do valor dos rendimentos tributáveis, limitada a R$ 16.754,34, mesmo valor do ano passado.

Estudo divulgado em janeiro pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Sindifisco Nacional) aponta que, entre 1996 e 2016, a tabela do IRPF acumula uma defasagem de cerca de 83%. A defasagem acumulada no ano passado ficou em 6,36% – a maior dos últimos 13 anos. Isso sem contar a correção de 1,54% no limite de isenção.

No fim do ano passado, o governo informou que pretende corrigir a tabela do IR em 5% neste ano, o que valerá, se implementado, para a declaração do IRPF de 2018, referente ao ano-base 2017.

De acordo com a Receita Federal, também estão obrigados a declarar o Imposto de Renda neste ano:

Os contribuintes que receberam rendimentos isentos, não-tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 40 mil no ano passado.

Quem obteve, em qualquer mês de 2016, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas.

Quem teve, em 2016, receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50 em atividade rural;

Quem teve, em 31 de dezembro, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300 mil.

Quem passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição encontrava-se em 31 de dezembro de 2016.

"É vedado a um mesmo contribuinte constar simultaneamente em mais de uma Declaração de Ajuste Anual, seja como titular ou dependente, exceto nos casos de alteração na relação de dependência no ano-calendário de 2016", informou o Fisco.