3º lote IRPF Receita vai liberar R$ 41 milhões

em restituição para o Estado A partir das 9h de terça-feira consulta estará liberada

Mais de 27,9 mil contribuintes de Mato Grosso do Sul terão direito à restituição dentro do terceiro lote de liberação do Imposto de Renda Pessoa Física de 2017. A consulta para verificar quem terá o dinheiro disponível poderá ser feita a partir das 9h desta terça-feira.

O crédito estará disponível nos bancos a partir do dia 15 deste mês. No total, serão liberados R$ 41.080.751,09. O lote refere-se ao exercício de 2017 e há também restituições residuais de 2012 a 2016.

"Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na Internet, ou ligar para o Receitafone 146. Na consulta à página da Receita, serviço e-CAC, é possível acessar o extrato da declaração e ver se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento. Nesta hipótese, o contribuinte pode avaliar as inconsistências e fazer a autorregularização, mediante entrega de declaração retificadora", informou nota da Delegacia da Receita Federal no Estado.

Depois de depositado no banco, essa restituição fica disponível para saque pelo período de um ano para os 27.915 contribuintes. Se não houver resgate nesse período, quem tem a receber vai precisar requerer pela internet o dinheiro.

"Caso o valor não seja creditado, o contribuinte poderá contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento por meio do telefone 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos) para agendar o crédito em conta-corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco", esclareceu nota.