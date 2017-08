finanças Receita do Estado encolhe

5% e fica em R$ 759,2 milhões Valores referem-se à movimentação de julho em MS

A receita corrente líquida de Mato Grosso do Sul fechou em R$ 759,217 milhões no mês de julho, recuo de 5,01% em relação ao mês anterior, de R$ 799,285 milhões, de acordo com demonstrativo publicado no Diário Oficial do Estado pela Secretaria Estadual de Fazenda na semana passada.

A redução reflete a queda nas receitas tributárias, que saíram de R$ 756,824 milhões para R$ 729,954 milhões na virada do semestre (-2,38%) e das transferências correntes, que encolheram R$ 9,34 milhões no período (-3,50%), baixando de R$ 267,168 milhões para R$ 257,827 milhões.

Entre as principais fontes de arrecadação, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) apresentou retração de 3,38% e registrou receita de R$ 611,151 milhões no mês passado, contra R$ 632,544 milhões em junho.

Também tiveram decréscimos o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) – de R$ 20,748 milhões para R$ 17,165 milhões, queda de 17,27% –; o imposto sobre herança, o ITCD – de R$ 13,826 milhões para R$ 10,182 milhões, representando redução de 26,36%; e outras receitas tributárias, que apresentaram queda de 10,87%, saindo de R$ 27,103 milhões para R$ 24,153 milhões.

A exceção foi a arrecadação com o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), que cresceu 7,51% e foi de R$ 62,601 milhões, em junho, para R$ 67,302 milhões, em julho.

