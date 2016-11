SEU BOLSO Reajuste do IPVA pode subir até 15,8%

para contribuintes do Estado Valores consideram aumento venal dos veículos pela Tabela Fipe

Depois de reajustar as alíquotas do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) no ano passado, resultando em alta de até 40% para o bolso do contribuinte de Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado publicou decreto que mantém os percentuais de cálculo nos mesmos patamares de 2015, entre eles 3,5% para automóveis, camionetas e utilitários. Com a medida, os valores dos carnês devem ficar menos salgados para os proprietários de carros do Estado, acompanhando a depreciação do veículo; mesmo assim pesquisa realizada pelo Correio do Estado com 10 modelos de carros mais vendidos no mercado local revela que dependendo do modelo, os aumentos chegam a 15,8%, o dobro do índice de inflação oficial medido pelo IBGE no País nos últimos 12 meses, de 7,87%.

Para fazer o levantamento, a reportagem comparou os valores venais de modelos de carros fabricados em 2015 e que estão entre os mais vendidos, para verificar as variações do IPVA. Foram consideradas as tabelas publicadas nas edições do Diário Oficial de 17 de novembro de 2015 e a mais recente, onde constam os valores de referência, usados pelo governo na cobrança do imposto. Dos dez veículos analisados, sete apresentaram aumento, variando de 6,36% a 15,86%; os demais tiveram queda no valor do tributo, de 1,41% a 3,89%.

(*) A reportagem, de Daniella Arruda, está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.