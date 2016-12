Para 2017 Reajuste de servidores depende de mudanças na previdência estadual Governador quer encaminhar projeto de reajuste ainda este ano

As negociações sobre reajuste salarial de servidores do Estado só devem ser encaminhadas pelo Governo quando a União sinalizar como serão as mudanças da previdência, que impactarão em transformações do seguro social em Mato Grosso do Sul.

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) afirmou em agenda pública nesta segunda-feira que aguarda os encaminhamentos da União em relação às alterações propostas e enviadas para o Congresso Nacional.

“Depois que isso for definido, vamos chamar todos os sindicatos para mostrar o nível da previdência estadual, os riscos e os melhores encaminhamentos. Ainda não há definido qual índice vamos seguir”.

Para o governador, muito do que for aprovado a nível federal vai ser repassado para os estados. E essas definições estão ligadas ao reajuste do funcionalismo público para o ano que vem.

“Queremos ver para encaminhar isso ainda este ano porque corre em paralelo o que o Governo Federal vai encaminhar da previdência geral”, afirmou o governador.