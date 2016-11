Banco do Brasil Quatro agências do Banco do Brasil no Estado se transformarão em postos Anúncio foi feito hoje pelo banco

21 NOV 2016 Por ALINY MARY DIAS 12h:46

Em Ponta Porã, agência fica na Avenida Brasil - Divulgação Saiba Mais Banco do Brasil anuncia fechamento de 402 agências Lista divulgada nesta segunda-feira pelo Banco do Brasil revela que das 379 agências que serão transformadas em postos de atendimento em todo o país, quatro estão em Mato Grosso do Sul. O banco pretende economizar R$ 3,7 bilhões por ano com a medida. As agências que terão estrutura e pessoal diminuídos no Estado ficam em Campo Grande, Dourados, Ponta Porã e Rio Negro. Na Capital, a unidade está localizada na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Em Dourados, a agência fica no Shopping Avenida Center e em Ponta Porã na principal avenida da cidade, a Avenida Brasil. O Banco do Brasil ainda não divulgou quais agências serão totalmente fechadas.

Leia Também