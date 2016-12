GLOBALIZADO Província chinesa sugere

parceria de negócios com Estado Empresa de Anhui vai instalar unidade em Maracaju

Delegação da província chinesa de Anhui reuniu-se com o governo do Estado e informou que pretende discutir ampliação de negócios. Já foi fechado parceria para instalação de uma esmagadora de milho em Maracaju, projeto que pertence à empresa BBCA. Os investimentos, segundo a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (Semade), chegam a US$ 1 bilhão.

O encontro entre os chineses e o secretário da Semade, Jaime Verruck, aconteceu na quinta-feira (8), mas foi divulgado hoje. Na mesma audiência estiveram o superintendente de Apoio aos Negócios Empresariais da pasta, Bruno Gouvêa Bastos, o coordenador de Apoio aos Negócios Internacionais, Luciano Medeiros Barbosa Rodrigues, e o diretor de Assuntos Internacionais de Anhui, LU Youqin.

A instalação da unidade da BBCA vai servir de termômetro para a província chinesa avaliar novos empreendimentos em Mato Grosso do Sul.

Na província de Anhui também estão as sedes das empresas Chery e JAC, que produzem carros que já circulam no Brasil.

LU Youqin convidou o governo para se tornar estado-irmão da província chinesa. Se for aprovado a proposta, Mato Grosso do Sul será o primeiro representante da América do Sul nesse tipo de acordo, que já existe com outros 14 países. O mais antigo foi firmado com Maryland, que fica nos Estados Unidos. As bases desse convênio ainda são analisadas e não foi divulgado quais seriam as contrapartidas locais.

“Como estados-irmãos vamos viabilizar um fluxo de conhecimento muito produtivo, pois a província de Anhui já teve uma base econômica agrícola muito forte e hoje é industrial. Além disso, a China é hoje o principal parceiro comercial de Mato Grosso do Sul no mercado externo”, disse o secretário da Semade.

O diretor de Assuntos Internacionais de Anhui ainda convidou o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e secretários para visitarem o país asiático em maio do ano que vem, quando acontece a maior feira de negócios da região. Não foi divulgado se essa agenda será confirmada.

INSTALAÇÃO ATRASADA

O Banco de Desenvolvimento da China (China Development Bank – CDB) tinha previsão de instalar a unidade da empresa BCAA em 2015, gerando 400 empregos diretos, mas a obra está atrasada.

A fábrica terá capacidade de processar toda a produção local de milho (1,25 milhão toneladas/ano) e 1 milhão de toneladas/ano de soja.

A delegação chinesa que visitou o Estado na semana passada veio para visitar a obra e informou na Semade que tentará agilizar o andamento do empreendimento. Mas desta vez não foi dado prazo para conclusão.