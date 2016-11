terra boa Programa para recuperar

pastagens não decola em MS Incentivo fiscal dado pelo Governo ainda não atrair os produtores

Lançado no começo deste ano, o programa voltado para a recuperação de pastagens teve pouca adesão em Mato Grosso do Sul.

O Terra Boa visa atender a áreas com qualquer tipo de degradação e, consequentemente, aumentar a produção estadual nas propriedades rurais e melhorar a preservação ambiental. Nele, governo estadual dá incentivo fiscal aos produtores de isenção de até um terço do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) da produção pecuária ou agrícola pelo período de cinco anos.

No entanto, o incentivo não foi suficiente para superar a crise econômica e o clima de instabilidade gerado por ela.

Até o momento, foram aproximadamente dez produtores a realizarem o cadastro no Terra Boa e, destes, a maioria está em fase de elaboração do projeto, segundo informou o coordenador do programa, Rafael Alves.

