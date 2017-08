Pronatec Prorrogadas as inscrições para

mais de 500 mil vagas gratuitas

Para garantir oportunidade aos que ainda não puderam se inscrever, o Ministério da Educação prorrogou até a próxima terça-feira, 22, o prazo de candidatura ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) – Oferta Voluntária.

São oferecidas mais de 500 mil vagas gratuitas, tanto presenciais, quanto a distância, em cursos de formação inicial e continuada e cursos técnicos. As inscrições devem ser feitas pela internet, na página do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica.

Podem concorrer às vagas do Pronatec todos os cidadãos brasileiros com mais de 15 anos. Do total de vagas ofertadas, 570 são para cursos de qualificação profissional, sendo 190 presenciais.

Há 1.412 vagas para cursos técnicos, todas presenciais. As aulas terão início em 28 de agosto e os cursos terão duração mínima de 160 horas, sendo oferecidos por instituições privadas de educação profissional e tecnológica, de forma voluntária.

Os cursos são em diversas áreas, como ressalta o diretor de articulação e expansão das redes de educação profissional e tecnológica do MEC, Geraldo Andrade de Oliveira.

“Temos cursos nas áreas mais administrativas, nas mais operacionais, como para inspetor de qualidade, almoxarife de obras, representante comercial, higienista de serviço de saúde”, exemplificou.

Ele acrescenta a importância do Pronatec tanto para quem pretende uma inserção no mercado de trabalho, como para quem busca um novo emprego ou galgar melhores postos.

“Mesmo quem já está empregado vai conseguir desenvolver melhor o seu papel se estiver qualificado. Além disso, quem está desempregado ou está querendo entrar no mercado de trabalho também vai conseguir essa oportunidade.”

Acesse o site de inscrição neste link.