técnica de redação Escola Superior de Magistratura

promove curso para 'concurseiros' Juízes Marcelo Andrade Silva e Paulo Henrique Pereira vão ministrar aulas

A Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso do Sul (Esmagis) está com inscrições abertas para curso intensivo de técnicas de redação de sentenças cíveis e criminais. Para participar, o interessado precisa cadastrar-se até 11 de agosto.

O curso é voltado principalmente para bacharéis em Direito, com foco em concursos para magistratura, assessorias de juízes e de desembargadores.



Do total de 60 horas-aula, 40 serão para sentença cível e 20 para criminal. As aulas serão ministradas às terças e quintas-feiras, das 19h15 às 22h15, com início no dia 15 de agosto. Serão disponibilizadas somente 25 vagas.



Os juízes Marcelo Andrade Campos Silva e Paulo Henrique Pereira vão ministrar as aulas. O curso será condicionado ao número mínimo de 20 alunos e terá caráter prático.

Na programação de conteúdo estão noções aplicadas de processo civil e criminal, estrutura e técnica de redação de sentença, por meio de exercícios, sentenças simuladas e análise de casos reais.



O investimento será de R$ 957,00, divididos em três parcelas: a primeira no ato da matrícula, no valor de R$ 357,00, cujo pagamento deve ser efetuado em dinheiro ou cheque, e as demais de R$ 300,00 podem ser pagas por meio de boleto bancário para setembro e outubro.



Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 3384-1940 ou (67) 98428-5541, das 13 às 22 horas, ou na Secretaria da Esmagis, que fica na Rua 25 de Dezembro, nº 37.