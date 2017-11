segundo dia Enem traz provas de

matemática e ciências neste domingo

O segundo e último dia do Enem de 2017 será realizado neste domingo (12). O exame trará as provas de ciências da natureza e matemática, com 45 questões cada uma. Essas foram as disciplinas com menores médias gerais nas últimas três edições.

O Enem recebeu neste ano 6,7 milhões de inscrições. No primeiro dia na prova, no domingo passado (5), 30% se ausentaram. Na ocasião, os estudantes tiveram que responder a 90 questões, das áreas de ciências humanas e linguagens, além da redação –cujo tema foi os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil.

Os portões dos locais de prova neste domingo abrem às 12h e fecham às 13h. O exame começa às 13h30 e vai até 18h. O gabarito oficial sai na quinta (16) e os resultados, em janeiro de 2018.

A nota do Enem é usada para o ingresso em praticamente todas as universidades federais. A USP também seleciona parte dos alunos por meio do exame.