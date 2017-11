Agronegócio Congresso para acadêmicos

oferecerá minicursos gratuitos Iniciativa aborda diferentes áreas do conhecimento e oferece 17 opções

Nos dias 16 e 17 de novembro, acontecerá em Campo Grande, o 1º Congresso Acadêmico da Aprosoja/MS – Associação dos Produtores de Soja de MS. Com vagas limitadas, os universitários poderão escolher entre 17 minicursos em diferentes áreas de conhecimentos, grauitos e com ofertamento de certificados.

Entre os temas disponíveis estão:formação de professores, inclusão da pessoa com deficiência, cooperativas, tecnologia da informação, agricultura de precisão, comunicação e pedagogia. Os cursos acontecerão na Uniderp Agrárias, no dia 17 de novembro no período matutino, na Uniderp Agrárias, enquanto que no parte da tarde acontecerá apresentação de trabalhos em banner.

A abertura oficial do 1º Congresso Agronegócio & Academia começa no dia 16, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, às 19h. Para efetuar sua inscrição no evento, que é gratuito, e saber mais sobre o 1º Congresso Acadêmico da Aprosoja/MS, acesse:

O 1º Congresso Agronegócio & Academia é uma realização da Aprosoja/MS e do Governo do Estado, através da Semagro (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), com apoio institucional da Uniderp, da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), OCB/MS (Organização das Cooperativas do Brasil), Famasul (Federação de Agricultura e Pecuária de MS), Senar/MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) e Monsanto.