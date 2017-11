Novidade Classificados no Encceja terão

isenção de pagamento no Enem 2018

Saiba Mais Candidatos já podem consultar locais de prova do Encceja

O ministro da Educação, Mendonça Filho, anunciou, neste domingo (12), que a inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018 será gratuita para quem for classificado no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja).

“Todos que alcançarem a pontuação mínima e forem classificados nas provas, que serão aplicadas no próximo dia 19, terão gratuidade garantida no Enem 2018”, anunciou Mendonça Filho.

O Encceja é voltado a pessoas que não concluíram os estudos na idade adequada, mas que podem fazer a prova para obter a certificação do ensino fundamental (para isso, precisam ter, no mínimo, 15 anos completos na data da prova) e do ensino médio (para quem tem 18 anos completos ou mais).

O certame também pode ser feito por pessoas privadas de liberdade, casos nos quais as provas ocorrem nas unidades prisionais e socioeducativas indicadas pelos órgãos competentes.

Neste ano, as provas serão em 19 de novembro para o público geral e em 19 e 20 de dezembro para privados de liberdade.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o Encceja será dividido em quatro provas objetivas, por nível de ensino, e uma redação.

Cada prova objetiva tem 30 questões de múltipla escolha. O Encceja Nacional 2017 será aplicado para mais de 1,5 milhão de pessoas: 301 mil farão provas para o Ensino Fundamental e 1,2 milhão para o Ensino Médio. O exame será aplicado em 564 municípios de todas as unidades da Federação.