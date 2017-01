CRÉDITO RURAL Produtor de MS terá R$ 800 milhões

para pré-custeio da safra agrícola Total de recursos é 20% maior que ano passado

Mato Grosso do Sul terá parcela de R$ 800 milhões para pré-custeio da safra agrícola 2017/2018. O montante previsto para liberação em financiamento aos produtores rurais é 20% maior que o destinado na safra anterior, de R$ 665 milhões. Para o país, o Governo Federal destinou o total de R$ 12 bilhões – valor R$ 2 bilhões acima da safra passada.

A antecipação dos financiamentos de custeio tem como alvo as culturas da safra de verão 2017/2018, como soja, milho, arroz e café. O objetivo é estimular a economia e melhorar as condições da produção agrícola do país, permitindo melhores condições aos produtores para o planejamento de suas compras junto aos fornecedores. O recurso também contribui para o incremento das vendas de sementes, fertilizantes e defensivos.

Os recursos serão ofertados pelo Banco do Brasil, a partir de captações próprias da Poupança Rural e de depósitos à vista. Os recursos estão disponíveis a médios produtores por meio do Pronamp (Programa Nacional de Apoio aos Médios Produtores Rurais), com taxas de 8,5% ao ano e teto até R$ 780 mil. Os demais produtores rurais acessam o crédito com encargos de 9,5% ao ano até o teto de R$ 1,32 milhão por beneficiário.

