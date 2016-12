Fruticultua Produção local de frutas não corresponde

a 10% da demanda do Estado SP é o maior fornecedor, responsável por 20% do abastecmento

Se você, consumidor campo-grandense, aprecia uma boa salada de frutas, saiba que são grandes as chances de que a maior parte das variedades incluídas no preparo dessa sobremesa tenham viajado milhares de quilômetros até chegar à sua mesa. É o que aponta levantamento da Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul (Ceasa-MS): do volume total de frutas comercializado no município, maior entreposto de hortifrúti do Estado, apenas 9,83% saíram de plantações da Capital e do próprio Estado.

Entre as principais variedades de frutas produzidas em território sul-mato-grossense para escala comercial, estão os cítrus — como laranja, limão, tangerina —, melancia, mamão, abacate e a banana (variedade maçã), mesmo assim essa produção abastece o mercado apenas em determinados períodos do ano. “Nossa dependência (da produção que vêm de outros Estados) é de 90%. Fruta demanda muitos tratos e o produtor do Estado não costuma fugir do trivial”, diz o coordenador da Divisão de Mercado da Ceasa, Cristiano Chaves.

São Paulo é o principal polo fornecedor, respondendo por 20% do abastecimento. Frutas que precisam do clima frio para ter produção, como ameixa, pêssego, nêspera e uvas, vêm desse estado, mas também da Região Sul, explica o analista.

Outras frutas, como melão e mamão, são adquiridas da Região Norte do país, de onde também vem parte da produção de limão, laranja e outros cítrus, como tangerina. “Abacaxi, banana, goiaba e manga tem como principal mercado fornecedor Minas Gerais, embora no caso da manga alguma produção já possa ser encontrada no Estado”, informou. Já a melancia tem como principal procedência o estado de Goiás.

VAREJO

O cenário de 90% de importação de frutas de outros Estados constatado para o atacado também é o mesmo para quem trabalha no varejo de Campo Grande, como Cristiane Rodrigues, proprietária da Frutelli Quitanda.

“A maioria realmente nós temos que trazer de fora. Produtos da região, as únicas frutas que nós encontramos são goiaba, que chega para nós, de produtores na região de Sidrolândia; laranja; abacaxi e agora a manga, que se consegue aqui na região, porque está na época. Mesmo assim são produções que você tem uma vez por ano. Até a banana tem que vir de outros Estados”, conta.