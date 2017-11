Recursos Naturais Produção de petróleo e gás natural aumentam em 22% Concessionária responsável alega manutenção em duas unidades produtivas

A produção brasileira de petróleo e gás natural no mês de outubro totalizou 2,77 milhões de barris representando um aumento de 22% em relação ao volume registrado em setembro. O resultado foi considerado positivo, apesar da queda de 1,5% na produção de gás natural na região sudeste do país.

Já a produção dos produtos operados na camada pré-sal registrou volume 2,9% menor do que no mes anterior. Conforme a concessionária responsável, Petrobras, as quedas produtivos aconteceram em função de suspensão nas atividades para manutenção das unidades de Cidade de Anchieta e Caraguatatuba.

No mercado internacional, a situação é semelhante, com Estados Unidos registrando queda de 3,6% no volume de produção, em razao de problemas operacionais nos campos produtores de Akpo e Agbami, na Nigéria, e ao fechamento de poços em algumas usinas norte-americanas, durante a passagem de furacão Nate.

Enquanto isso, a produção de gás natural do país chegou a 7,3 milhões de metros cúbicos, mantendo-se estável com relação a setembro de 2017.