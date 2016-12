NO VERMELHO Prefeituras do Estado contam com

repasses da União para fechar contas No País, metade dos prefeitos deixarão dívidas para sucessores

Prefeituras de Mato Grosso do Sul aguardam últimos repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), correspondentes ao segundo e terceiro decêndios do mês de dezembro, além da receita extra dos 15% do valor da multa da repatriação, de R$ 62 milhões — já descontados os recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) — para avaliar se conseguirão fechar as contas para as próximas administrações. Segundo pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), 47,3% dos prefeitos deixarão restos a pagar para seus sucessores. Em meio a atrasos no pagamento do 13° salário, mais de 15% deles também vão deixar de pagar em dia o salário de dezembro.

“Não temos esse levantamento muito claro a respeito dos restos a pagar. São três as fontes de receita das prefeituras: o FPM, que é federal; o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), estadual; e as receitas próprias, que incluem o ITR (Imposto Territorial Rural), o ISS (Imposto sobre Serviços) e 50% do IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores). Os repasses ocorrem três vezes no mês, nos dias 10, 20 e 30 e além disso temos também a primeira receita de janeiro, correspondente ao primeiro decêndio, que ainda pertence à gestão anterior. Há ainda um parcela do FPM e do ICM, que entram no dia 5 de janeiro, tanto que o balanço fecha somente em fevereiro”, explicou Juvenal Neto, presidente da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul.

(*) A reportagem, de Daniella Arruda, está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.