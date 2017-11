campo grande Prefeitura retomou 34 lotes

Vinte e dois empresários que entraram com pedido de incentivos fiscais por meio do Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico e Social de Campo Grande (Prodes) vão ter de apresentar ao município a situação do projeto.

A ação faz parte do pente-fino da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedesc) nas empresas beneficiadas, iniciado em janeiro e que já resultou no processo de retomada de 34 áreas em distritos industriais da cidade.

De acordo com o Luiz Fernando Buainain, secretário de Desenvolvimento Econômico, desses 34 lotes, 14 foram retomados de forma amigável.

“Isso dá um total de 182 mil metros quadrados de área retomada e o mais interessante, sem precisar judicializar, e esse número deverá aumentar. Enviamos 22 ofícios a empresários solicitando um posicionamento quanto ao cumprimento de seus compromissos com a prefeitura, o que deverá resultar em mais áreas retomadas”, disse.

Em sua maioria, os empresários perdem as áreas cedidas pelo município por descumprirem o termo de compromisso, que determina, entre outros fatores, prazo para a conclusão do projeto, volume em investimento e também geração de empregos.

Na maioria dos casos em que os lotes foram retomados, os empreendimentos nem chegaram a sair do papel.

