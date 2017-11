arrecadar R$ 50 milhões Prefeitura faz adendo e marca novo

pregão para venda da folha de pagamento Lançada dia 1º, licitação foi suspensa e deve ser realizada em dezembro

A Prefeitura de Campo Grande publicou nesta quinta-feira (23) o primeiro adendo no pregão licitatório para bancos interessados em fazer o pagamento de vencimentos, proventos e aposentadoria dos funcionários públicos municipais. De acordo com a publicação do Diário Oficial, o edital do certame deve ser editado na íntegra.

Lançada no dia 1º de novembro, a licitação foi suspensa no dia 14 e agora é retomada pela administração municipal. A previsão é que o pregão presencial seja realizado no dia 6 de dezembro. As propostas devem ser entregues às 8h e o pregão será feito em seguida.

Os interessados devem comparecer na Prefeitura Municipal de Campo Grande, localizada na Avenida Afonso Pena, n.3.297, térreo.

Conforme o edital disponível no site da Transparência da administração da cidade, a proposta mínima a ser apresentada será de 35,05% (trinta e cinco vírgula zero cinco por cento) aplicado sobre o total geral das despesas com pessoal dos servidores ativos e inativos, valor que chega a R$ 142.663.092,38.

O ganhador do certame terá de gerenciar uma folha de pagamento que contempla mais de 29,5 mil matrículas de servidores.

Para a administração municipal, o contrato deve representar a garantia para pagamento de salário de servidores municipais, principalmente neste final de ano, com o 13º.

“Tendo como referência que, em 2012, vendemos a folha por R$ 33 milhões, vamos partir de R$ 50 milhões neste leilão. A licitação estabelecerá este como o valor mínimo para participar, mas espero que a arrecadação com a venda da folha atinja cerca de R$ 60 milhões. Se der mais, pagaremos integralmente o 13º, sem esforço da prefeitura, é o que a gente espera", analisou o secretário municipal de Finanças, Pedro Pedrossian Neto, em setembro.

A folha de pagamento dos servidores públicos municipais foi vendida ao antigo HSBC, hoje Bradesco, pelo prazo de 60 meses. O contrato vence em julho de 2018 e será mantido.