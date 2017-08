prodes Prefeitura de Campo Grande beneficia

17 empresas com incentivos Medida vai tentar fortalecer economia local

Dezessete empresas foram beneficiadas pelo Programa de Incentivos para o Desenvolvimento Econômico e Social de Campo Grande (Prodes)para se instalarem em Campo Grande.

As concessões de incentivos foram assinadas pelo prefeito Marcos Trad, ontem, em reunião. Juntas, essas empresas somam investimento de R$ 130 milhões, aproximadamente, e uma geração de emprego estimada em 525 novas vagas.

Os projetos haviam sido aprovados pela Câmara Municipal de Vereadores, que defere ou não os incentivos, levando em consideração a avaliação e relatório do Conselho de Desenvolvimento Econômico (Codecon).

Durante o ato de assinatura, o prefeito destacou a atuação do Codecon. “Esse conselho não é formado por agentes da prefeitura, mas sim por representantes dos segmentos da indústria, comércio e empresários que entendem qual o melhor caminho para acelerar com responsabilidade o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Quanto às novas empresas, nós só temos a agradecer a confiança por escolherem Campo Grande. Eles vieram em busca de um direito previsto em lei, que concede benefícios visando ao desenvolvimento da cidade e quem ganha com isso é a sociedade”, justifica.

O titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedesc) , Luiz Fernando Buainain, defendeu que uma das ações da pasta é fortalecer a economia local.

“Estamos empenhados não apenas em atrair novas empresas, mas em colaborar para que as que já estão instaladas aqui sobrevivam. Esses incentivos são a demonstração de que a administração pública está voltada para o fortalecimento da Capital em todos os setores, inclusive na geração de emprego e renda”, disse.

PALESTRAS

A Sedesc promove hoje, na Esplanada Ferroviária, o evento “Oportunidade para a Agricultura Familiar”. A finalidade será ampliar o conhecimento dos agricultores familiares. O evento, promovido pela Sedesc, traz cinco palestras sobre temas relacionados ao assunto.