cobrança Prefeitura da Capital intima

mais 664 devedores de impostos Até ontem, mais de R$ 53 milhões em débitos foram cobrados

A Prefeitura de Campo Grande publicou ontem novo edital intimando 644 contribuintes da Capital a pagar débitos do Imposto sobre Serviço (ISS) e taxas da construção civil.

O prazo para regularização dos débitos ou interposição de recurso à cobrança é de 15 dias.

Este é o segundo edital, nesta semana, lançado pela Divisão de Fiscalização da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento (Sefin), com o objetivo de recuperar créditos tributários em atraso. Na edição do Diário Oficial do Município de terça-feira, foram publicadas 405 notificações.

Além da notificação de contribuintes por meio de edital no Diário Oficial, a prefeitura também prossegue com processo de intimação de devedores via protesto dos cartórios.

Esse procedimento foi iniciado no primeiro trimestre deste ano, em parceria com a Associação dos Notários e Registradores de Mato Grosso do Sul (Anoreg-MS).

Até ontem, mais de R$ 53 milhões em débitos foram cobrados pela Secretaria de Finanças.