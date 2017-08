índice de icms Prefeitura da Capital identifica

R$ 5 bi fora da conta do rateio Revisão do índice foi tema de reunião na Governadoria

A auditoria realizada pela Secretaria Municipal de Finanças (Sefin) identificou cerca de R$ 5 bilhões não contabilizados para a elaboração do Índice de Participação de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para o exercício de 2018.

Esse levantamento servirá de base para o pedido de revisão do índice, entregue à Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) na última terça-feira.

A tabela com os índices que passam a valer no próximo ano foi divulgada no início de julho.

Nela, Campo Grande teve perda expressiva de 13,84% no rateio, passando de 21,6061 (índice usado neste ano) para 18,6150.

De acordo com o secretário da pasta, Pedro Pedrossian Neto, ao todo, foram auditadas aproximadamente 400 empresas, as maiores de Campo Grande, sendo que, deste total, cerca de 70% responderam ao município.

“Nós cruzamos esses dados com o que nos foi informado pela Sefaz e identificamos que, por uma mudança na metodologia da Sefaz, houve uma perda estimada em R$ 4 bilhões que deveriam ter sido acrescidos no nosso índice”.

