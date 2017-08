corumbá Prefeitura contrata escritório

para inflar índice de ICMS Procedimento foi feito sem licitação em julho

Incluída entre as 52 prefeituras que tiveram crescimento no porcentual de rateio do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em 2018, a administração municipal de Corumbá contratou no fim do mês passado, sem licitação, um escritório de advocacia aberto há 10 meses na Capital com o objetivo de defender os direitos tributários do município.

A Prefeitura de Corumbá integra grupo das 36 comandadas pelo PSDB no Estado, mesmo partido do governador Reinaldo Azambuja (PSDB).

A contratação do escritório vinculou receita de impostos não prevista em norma constitucional ao pagamento do serviço.

Em troca da consultoria jurídica, o estabelecimento receberá R$ 0,15 de cada R$ 1,00 do acréscimo do índice de arrecadação do ICMS até o limite de R$ 400 mil, conforme consta em ato de ratificação do contrato, publicado no Diário Oficial do município de 24 de julho.

A forma de acerto causa, no mínimo, estranheza, já que a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesas – salvo exceções, como destinação de recursos para ações e serviços públicos de saúde e manutenção e desenvolvimento do ensino – é vedada pelo artigo 167 da Constituição Federal.

*Leia reportagem, de Daniella Arruda, na edição de hoje do jornal Correio do Estado.