imposto Prefeitura arrecada R$ 245 mi

com IPTU e Refis na Capital Recursos foram utilizados para aliviar as contas da administração municipal

O caixa municipal recebeu o reforço de mais de R$ 245 milhões com o pagamento antecipado do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e as negociações do Programa de Conciliação Fiscal (Refis).

O prazo terminou no último dia 10. Os recursos oriundos dos contribuintes foram o “reforço” que ajudou a aliviar as contas municipais atrasadas neste início de ano, como pagamento de salário dos servidores.

A maior parcela da verba vem dos contribuintes que pagaram o IPTU antecipadamente, até dia 10 de fevereiro, para aproveitar os descontos oferecidos - de 10% à vista e 5% parcelado em até cinco vezes. Foram cerca de R$ 188 milhões arrecadados em janeiro e R$ 39,2 milhões em fevereiro, totalizando mais de R$ 227 milhões.

Outro parte do recurso é oriundo das ações do Refis, que totalizou receita de cerca de R$ 18 milhões neste ano. O Programa, que teve início no ano passado, foi estendido pela nova administração municipal logo no início de janeiro, com o prazo prorrogado até dia 10 de fevereiro.

