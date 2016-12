COMBUSTÍVEIS Preço médio da gasolina é o mais alto do ano em Mato Grosso do Sul No mês, aumento foi de 3,1%, o equivalente a R$ 0,11 por litro

Faltando uma semana para terminar o último mês do ano, preço médio da gasolina comercializado em dezembro já é o maior neste ano em Mato Grosso do Sul, considerando levantamento da Agência Nacional do Petróleo, do Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que apura o preço médio mensal do combustível nos postos do Estado. O litro da gasolina alcançou R$ 3,601, valor 0,8% superior ao de janeiro (R$ 3,571), também a mesma média praticada em dezembro de 2015.

Em Campo Grande, o valor médio da gasolina deste mês também é o maior de 2016: R$ 3,469, alta de 1% em relação a janeiro (R$ 3,433). Já em relação a dezembro de 2015, quando o preço médio estava em R$ 3,462, houve pequena retração, de -0,2,%.

O penúltimo levantamento do ano aponta que o valor médio da gasolina fecha em alta nos postos de Mato Grosso do Sul neste mês de dezembro, ainda sob “efeito retardado” da majoração de preços anunciada pela Petrobras no País. De acordo com a pesquisa, realizada em 88 postos do Estado, em uma semana o litro do combustível passou de R$ 3,628 para R$ 3,647, majoração de 0,5%. Em quatro semanas, o impacto sobre o bolso do consumidor chega a R$ 0,11 por litro, ou 3,1% de aumento. Para abastecer o tanque de um veículo com capacidade para 45 litros, por exemplo, significa que o motorista está pagando, em média, R$ 5,00 a mais por tanque para poder rodar no Estado.

