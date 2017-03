FipeZap Preço dos imóveis tem alta

de 0,84% em 12 meses

O preço de venda dos imóveis subiram 0,13% de janeiro para fevereiro e, nos últimos 12 meses, a alta acumulada é de 0,84%, ambos abaixo da inflação estimada pelos analistas do mercado financeiro, por meio do Boletim Focus, do Banco Central, de 0,44% e 4,36%, respectivamente. Por enquanto, a prévia da inflação oficial medida pelo IBGE em fevereiroé de 0,54%.

O preço médio anunciado do m² apresenta queda real (descontada a inflação) de 4,58% nos últimos 12 meses, segundo o FipeZap.

Segundo o indicador, em 9 das 20 cidades pesquisadas houve variação negativa nos preços entre janeiro e fevereiro, e apenas em Belo Horizonte o aumento dos preços dos imóveis superou a inflação esperada para o mesmo período.

Já levando em conta a variação acumulada nos últimos 12 meses, 5 das 20 cidades pesquisadas registraram queda nominal de preço. E de novo somente Belo Horizonte teve variação dos preços superior à inflação do período.

Em fevereiro, o valor médio do m² anunciado das 20 cidades foi de R$ 7.701. Rio de Janeiro se manteve como o a referência do m² mais caro do país (R$ 10.257), seguido por São Paulo (R$ 8.641) e Distrito Federal (R$ 8.427) . Já as cidades com menor valor médio por m² entre as 20 consideradas pelo Índice FipeZap foram: Contagem (R$ 3.546), Goiânia (R$ 4.111) e Vila Velha (R$ 4.601).

O Índice FipeZap, desenvolvido em conjunto pela Fipe e pelo portal ZAP, acompanha o preço médio do m² de apartamentos prontos em 20 cidades brasileiras, com base em anúncios da internet.