combustíveis Preço do etanol recua 12%

e pode cair mais 1% em MS Pauta fiscal que passa a valer em 1º de junho virá com valores menores

Após registrar queda média de preço de 12,3% no ano nos postos de Mato Grosso do Sul, conforme levantamento de preços feito pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o etanol deve ficar até 1% mais barato no Estado a partir do dia 1º de junho.

De acordo com ato da Comissão Técnica Permanente (Cotepe) do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) publicado ontem no Diário Oficial da União, o preço do biocombustível, a ser usado como referência no mercado sul-mato-grossense, deverá cair de R$ 3,0064 para R$ 2,9727 no próximo mês.

Elaborado pelo Confaz, o Ato Cotepe calcula para os Estados e Distrito Federal o preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) dos combustíveis, que serve de base para o recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) feito pelas refinarias.

Além do etanol, também ficarão mais baratos em Mato Grosso do Sul os preços da gasolina (comum e aditivada), do diesel S-10 e do GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), ou gás de cozinha.

