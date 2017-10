Estimulo ao consumo PIS/Pasep pode liberar novo lote de saque em 2018 Pelo menos 15 milhões (51%) de trabalhadores possuem R$ 750 reais a serem resgatados

28 OUT 2017

O governo federal admite a possibilidade de realizar uma segunda rodada de saques do PIS/Pasep, no primeiro trimestre de 2018. A informação foi confirmada após apresentação de Medida Provisória 797, na qual parlamentares pedem a redução da idade dos beneficiários para 65 anos (homens) e 62 anos (mulheres).

Caso seja aprovado, o benefício pode injetar até R$ 14 bilhões na economia nacional, a exemplo do que aconteceu com o saque das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Se o limite de idade for reduzido para 60 anos, o valor pode chegar a R$ 21,5 bilhões enquanto que se cair para 55 anos, a liberação pode registrar R$ 30 bilhões.

Segundo informações da área econômica da administração federal, para cada R$ 10 bilhões liberados, o impacto obtido é de 0,14 ponto percentual no Produto Interno Bruto (PIB). O saldo médio informado pelo Ministério do Planejamento é de que cada cotista tenha cerca de R$ 1.187,00.

Do total de contas ativas, 15 milhões (51%) contam com pelo menos, R$ 750 reais a serem resgatados. Já os saques por aposentadoria representam 59% de todas as modalidades previstas na legislação, seguido por idade (27%) e falecimento (8%).