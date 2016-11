7ª queda PIB do Brasil recua 0,8% no

terceiro trimestre de 2016

No terceiro trimestre deste ano, a economia brasileira seguiu em queda. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro recuou 0,8% em relação ao trimestre anterior. É a sétima queda seguida nessa comparação. Em valores correntes, o PIB chegou a R$ 1,6 trilhão.

O desempenho dos três setores que entram no cálculo do PIB foi negativo. A agropecuária teve retração de 1,4%, indústria, de 1,3%, e serviços, de 0,6%.

Na comparação com o terceiro trimestre do ano passado, a contração foi ainda maior, de 2,9%.

As expectativas sobre o resultado do PIB já indicavam que os números seriam negativos. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), que tenta "antecipar" o resultado do PIB, estimou, em meados de novembro, que a economia teve retração de 0,79% de julho a setembro, na comparação com o trimestre anterior.

Para o ano de 2016, considerando todos os trimestres, os economistas do mercado financeiro preveem que o nível de atividade neste ano feche em queda de 3,5%, segundo o boletim Focus, também do BC, mais recente.

Se as previsões forem confirmadas, essa será a primeira vez que o país registrará dois anos seguidos de retração no nível de atividade da economia – a série histórica oficial, do IBGE, tem início em 1948. No ano passado, o recuo foi de 3,8%, o maior em 25 anos.