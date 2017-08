Felpuda

Cenário deprimente, comparado ao clima de grêmio estudantil em dia de eleição. Esta foi a impressão passada pelos deputados federais durante a votação do “imbróglio Temer”. Sabedores de que estavam no ar, ao vivo e em cores, parte de vossas excelências não perdeu a chance de dar seu showzinho particular, em vez de limitar-se a votar. Assim, mais uma vez, a propalada democracia brasileira perdeu mais pontos, diante do grotesco espetáculo. Lamentável! Ester Figueiredo