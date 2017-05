PESQUISA EM ABRIL Pelo quarto mês consecutivo, MS tem resultado positivo na geração de empregos Agropecuária e serviços foram os setores que mais contrataram em abril

Pelo quarto mês consecutivo, Mato Grosso do Sul teve saldo positivo na geração de empregos. Em abril, foram gerados 724 postos de trabalho com carteira assinada no Estado, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado hoje pelo Ministério do Trabalho.

Apesar de positivo, em comparação com o mesmo mês do ano passado houve perda de 195 vagas. Em 2016, Estado fechou abril com 919 novas vagas.

Neste ano, agropecuária e serviços foram os setores que mais contrataram no mês, com saldo de 522 e 501 novos postos de trabalho, respectivamente.

Também tiveram mais contratações do que demissões os setores de comércio, com 54 novas vagas, e administração pública, com sete.

Em contrapartida, construção civil teve perda de 273 vagas, seguido por serviços industriais e de utilidade pública (-76), extrativa mineral (-8) e indústria de transformação (-3).

De janeiro a abril, foram admitidos 84.865 trabalhadores e 78.988 desligados, com saldo positivo de 5.877 empregos formais no Estado. Já nos últimos 12 meses, saldo é de 1.321 postos de trabalho.