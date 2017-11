dinheiro extra Pagamento do PIS movimenta

R$ 14 milhões no Estado Cerca de 10 mil trabalhadores terão direito ao saque

A Caixa Econômica Federal iniciou ontem o pagamento das cotas do PIS para aposentados, conforme a Medida Provisória 797/2017.

De acordo com levantamento da Caixa, aproximadamente 10 mil trabalhadores terão direito ao saque das cotas do PIS no estado de Mato Grosso do Sul. O saldo total disponível nas contas é de mais de R$ 14 milhões.

A rede de atendimento da instituição no Estado é composta por 50 agências, 14 postos de atendimento, 167 casas lotéricas, 143 correspondentes CAIXA Aqui e 64 pontos de autoatendimento, com 99 equipamentos.

No Brasil, mais de 1,2 milhão de brasileiros terão direito ao saque das cotas a partir deste mês. O valor total disponível para saque nessa etapa ultrapassa R$ 1,7 bilhão e equivale a 16% do total disponibilizado pela medida.

De acordo com o vice-presidente de governo da CAIXA, Roberto Derziê de Sant’Anna, a estratégia do banco está alinhada aos objetivos do governo federal e visa estimular e aquecer a economia.

“A liberação de recursos das cotas do PIS é uma medida que beneficia diretamente milhões de brasileiros. Essa iniciativa vai aquecer e fortalecer a economia no final deste ano”, ressalta.

É possível, por meio do site www.caixa.gov.br/cotaspis, consultar o saldo disponível para saque. Na página, o trabalhador pode visualizar o valor que tem a receber, a data do saque e os canais disponíveis para realização do pagamento.

*Leia reportagem, de Rosana Siqueira, na edição de hoje do jornal Correio do Estado.