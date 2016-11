PARCELA ÚNICA Pagamento do 13º do Estado

vai sair até dia 15 de dezembro Valor da folha chega a R$ 375 milhões

O pagamento do 13º salário aos servidores estaduais será feito em uma única parcela, confirmou o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) hoje, durante agenda pública no Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS).

A data ainda não está certa, mas a quitação desse direito acontecerá até 15 de dezembro. A folha soma o montante de R$ 375 milhões.

O governo do Estado também prevê realizar evento para promover o pagamento. "No momento, estamos fechando a ação para anunciar a data. Mas o pagamento será feito em parcela única como foi feito no ano passado”, afirmou Azambuja.

Ele ainda mencionou que a receita vai fechar 2016 abaixo da inflação pelo segundo ano seguido. Só para 2017 há previsão de crescimento, apesar de ser indicado como tímido.

"Isso impõe cada vez mais ajustes para o equilíbrio das contas públicas. Por isso, nós governadores do Brasil inteiro, estamos discutindo ações conjuntas na área do equilíbrio previdenciário, no controle do teto dos gastos públicos em uma pauta comum", indicou o governador.

O ministro da Fazenda, Henrique Meireles, recebeu hoje secretários de finanças de todos os estados para discutir o encaminhamento das leis necessárias para equilibrar as contas públicas.

REFORMA ADMINISTRATIVA

A crise está exigindo que o atual governo remodele sua estrutura administrativa. A promessa de Reinaldo Azambuja é enxugar a máquina, o que significa cortes.

“Parece que 2017 e 2018 serão anos difíceis. Quem viu o governo federal revisar o Produto Interno Bruto do ano de 2017, que era de 1,5% para 0,5% de crescimento, é porque o próprio governo federal enxerga uma retração da economia", ponderou o governador.

O projeto de mudança ainda não terminou e ainda será previso encaminhar a proposta para passar pelo plenário da Assembleia Legislativa.