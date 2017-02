Estabilização Otimismo nas micro e pequenas empresas tem sido alternativa para crise Investidores pretendem adotar medidas para estimular as vendas em seus negócios

As projeções de, pelo menos, estabilização da crise parecem ter sido suficientes para injetar otimismo nas micro e pequenas empresas sul-mato-grossenses. Conforme dados da Pesquisa de Expectativa, elaborada pelo Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa (Sebrae), para 62,4% dos empresários, o ano de 2017 será melhor do que 2016. A pesquisa foi realizada entre os meses de outubro e novembro do ano passado. Ao todo, foram ouvidos 6.617 donos de pequenos negócios em todo o País, em que o índice de otimismo é de 62,6%.

Ainda segundo os dados do Sebrae, mais da metade dos empreendedores do Estado, 55,8% ao todo, pretende adotar novas medidas para estimular as vendas em seus negócios, e 29% deles apontam o investimento em propaganda e marketing como principal ação nesse sentido.

A pesquisa apontou ainda que os empresários também estão dispostos a modernizar seus empreendimentos. Dos entrevistados no Estado, 33,5% informaram que pretendem investir na atualização e adoção de novas técnicas para melhorar seus negócios.

O cenário também tem se mostrado mais favorável, ou menos nebuloso, para quem está pensando em abrir seu próprio negócio. Conforme a analista do Sebrae, Vanessa Schmidt, em Mato Grosso do Sul, a abertura de novas empresas ainda está em taxas menores do que o período antes da crise, mas começa a dar sinais de recuperação. Entre os setores que podem crescer no Estado, em decorrência do comportamento apresentado nos anos anteriores, estão alimentação e bebidas, alimentação fora de casa, vestuário e comercialização de peças para serviços de reparação.

