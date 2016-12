investimentos Orçamento da União prevê

R$ 494,3 mi para logística de MS São sete obras para melhorar o escoamento da produção

O Orçamento da União do próximo ano prevê investimentos de R$ 494,3 milhões em sete obras rodoviárias, ferroviárias e hidroviárias que vão ajudar no escoamento da produção sul-mato-grossense para outros estados e até para países vizinhos.

Entre as obras está a Ponte Internacional sobre o Rio Paraguai, em Porto Murtinho, o asfaltamento de 220 quilômetros da BR-419, e a Ferrovia Ferroeste.

O dinheiro foi assegurado por meio de emendas parlamentares ou pela atuação dos deputados junto aos relatores setoriais para que incluíssem na peça orçamentária o valor que garantisse ao menos o começo dos trabalhos. O orçamento foi aprovado no dia 15 de dezembro.

Desta maneira, foram incluídos R$ 10 milhões para construção da ponte sobre o Rio Paraguai, ligando as cidades de Porto Murtinho (MS) e Carmelo Peralta, no Paraguai, com objetivo de viabilizar a Rota Bioceânica, Atlantico-Pacífico, com 1.950 quilômetros, que vai possibilitar o acesso da produção sul-mato-grossense aos portos do Oceano Pacífico.

