NEGÓCIO PRÓPRIO Número de mulheres empreendedoras aumentou 24% nos últimos dez anos em MS 25% dos microempreendimentos do Estado são de propriedade feminina

Número de empreendedoras nas micro e pequenas empresas de Mato Grosso do Sul cresceu 24% nos últimos 10 anos em Mato Grosso do Sul.

Segundo levantamento do Sebrae, mulheres donas do próprio negócio representam 25% do total de micro empreendimentos existentes no Estado. Em números, são 102 mil mulheres empresárias.

Conforme a pesquisa, comércio é o segmento em que há mais empreendedoras, com 49% das empresárias, seguido por serviços, com 40%.

No Brasil, mulheres já somam quase metade dos empreendedores que iniciam o próprio negócio. Além disso, 40% das empresas consolidadas no mercado são geridas por elas.