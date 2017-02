EM 2016 Número de desempregados aumentou 42,6% em Mato Grosso do Sul Volume passou de 79 mil pessoas em 2015 para 112 mil no final de 2016

O número de trabalhadores desocupados em Mato Grosso do Sul cresceu 42,6% no último trimestre do ano passado em comparação ao mesmo período do ano anterior. Conforme Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Estado fechou 2016 com cerca de 112 mil trabalhadores desocupados. Entre outubro e dezembro de 2015, o volume era de 79 mil pessoas desempregadas, aproximadamente. Com isso, a taxa de desocupação, que era de 5,9% no último trimestre de 2015, saltou para 8,2% em 2016.

Mesmo com a alta em relação à 2015, o índice de desocupação no Estado permanece abaixo da média nacional. No quarto trimestre de 2016, a taxa de desocupação no Brasil foi estimada em 12%; estável em comparação ao trimestre anterior (11,8%), mas superou os 9% relativo ao quarto trimestre de 2015. O nível da ocupação fechou em 60%, queda de 1,3% em comparação ao trimestre do ano anterior, mas considerado estável pelo IBGE.

(*) A reportagem completa está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.