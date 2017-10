Correios Novos valores de tarifas postais dos Correios passam a valer a partir de hoje

31 OUT 2017

As tarifas postais dos Correios para serviços nacionais e internacionais ficarão mais caras a partir desta terça-feira (31). A autorização do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações foi publicada no Diário Oficial da União.

As novas tarifas, no entanto, não se aplicam ao segmento de encomendas (PAC e Sedex) e marketing direto, de a acordo com a estatal.

O novo reajuste acontece em duas parcelas. A primeira é de 6,121% por prazo indeterminado. Já a segunda será de 4,094% e passa a vigorar por 64 meses.

O serviço da carta não comercial passará a custar R$ 1,25. No caso de telegrama nacional redigido pela internet, a nova tarifa passará para R$ 7,69 por página.

O último reajuste foi anunciado em abril, quando a estatal elevou os preços das tarifas em 7,49%, quando informou que a mudança serviu para compensar o represamento das tarifas em anos anteriores, quando não houve repasse integral da inflação.

Os Correios enfrentam a mais grave crise financeira de sua história, acumulando dois rombos de R$ 4 bilhões nos últimos dois anos.