R$ 74,9 milhões Novas indústrias recebem

incentivos para abrir 200 vagas na Capital Seleção de emprego vai acontecer por meio da Funsat

O Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico (Codecon) aprovou incentivos fiscais e extrafiscais para três empresas instalarem ou ampliarem empreendimentos já existentes em Campo Grande, somando investimentos de R$ 74,9 milhões.

Os negócios devem gerar 200 empregos na Capital, entre postos de trabalho diretos e indiretos.

Entre os projetos aprovados, o de maior valor, R$ 67,8 milhões, é para a implantação da unidade da Só Concreto Construtora Ltda., empresa do ramo de construção civil.

Com a estimativa de empregar 20 trabalhadores, além de criar outros 120 empregos indiretos, a empresa foi atendida com a doação de área pública municipal, redução para 2% do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) sobre as obras de construção e isenção de 50% do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) por sete anos.

A seleção da mão de obra a ser usada no empreendimento será por meio de convênio a ser firmado com a Fundação Social do Trabalho (Funsat), conforme consta no processo.

