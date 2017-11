Comércio Campo Grande Nova diretoria da CDL toma posse para triênio 2018-2020 Entidade é subordinada a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas

Tomam posse nesta terça-feira (21), a nova diretoria da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL-CG), que assume o comando da entidade a partir de 1º de janeiro, referente ao triênio 2018-2020. O atual presidente, Hermas Renan Rodrigues dará posse ao sucessor, Adelaido Luiz Spinosa Vila.

A CDL é braço regional da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e conta com 3,5 mil empresários associados de Campo Grande e região.

O presidente eleito declarou que junto com a diretoria eleita trabalhará pelo fortalecimento da instituição, a fim de que seja um braço forte do comércio da Capital. "Quero agradecer primeiramente ao presidente Hermas por sua história de trabalho dentro da CDL Campo Grande como integrante da mesa diretora e depois como presidente. Nosso compromisso é dar continuidade ao trabalho com muito empenho em prol dos nossos associados, empresários de Campo Grande", ressaltou Vila.

SOBRE A CDL

A história da CDL, desde a sua fundação, com a chegada do SPC, instalação de instrumentos destinados a capacitação da mão-de-obra para o comércio, atendimento dos menos aos mais experientes de nossa sociedade com a CDL Melhor Idade e a CDL Jovem culmina com outros dois grandes e inéditos ícones:

O “Prêmio CDL de Qualidade da Gestão (PCQG)” – sendo a primeira CDL no País, que em parceria com o Sebrae/MS, instituiu um prêmio em reconhecimento a qualidade de gestão nas empresas varejistas, com base nos critérios de excelência do Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ), dando origem ao Prêmio de Qualidade da Gestão de Mato Grosso do Sul (PQG/MS).