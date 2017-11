Semana Nome Limpo Mutirão de conciliação entre empresas e devedores começa amanhã Consumidores com débito poderão tentar acordo com empresas credoras

Mutirão de conciliação entre empresas e devedores começa amanhã, em Campo Grande. Consumidores que estão com débitos poderão tentar acordo com as empresas durante a Semana Nome Limpo, que vai até o dia 24 de novembro.

Ação é uma parceria do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul com a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG).

Foram convocadas mais de 13 mil pessoas para participarem de audiências de conciliação com empresas de diversos ramos, como concessionárias de serviços públicos, lojas e escolas. As audiências serão realizadas na ACICG, na rua 15 de Novembro, 390, em frente a Praça Ary Coelho.

Conforme o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, até o fim de 2017 outras três ações conciliatórias devem ser realizadas.

Entre os dias 27 de novembro e 1º de dezembro, o Cejusc da Universidade Uniderp realizará mutirão com a escola Mace, de casos ajuizados e pré-processuais.

De 4 a 8 de dezembro, será a vez do mutirão da concessionária de energia elétrica do Estado, a Energisa, que contará com três mil clientes na tentativa de acordo.

O último mutirão será da empresa de saneamento urbano, Águas Guariroba, de 11 a 15 de dezembro, com cinco mil pessoas.